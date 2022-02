Esporte Super Bowl: Los Angeles Rams vence o Cincinnati Bengals e conquista o título da liga de futebol americano

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

O Los Angeles Rams venceu por 23 a 20 o Cincinnati Bengals e conquistou, na noite de domingo (13), a 56ª edição do Super Bowl, a final da liga de futebol americano dos Estados Unidos. Esse é o segundo título da equipe.

O Rams perdia até os dois minutos finais por 20×16, mas o wide receiver (recebedor) Cooper Kupp, destaque durante toda a temporada, marcou o touchdown da virada.

Com pouco tempo no relógio, o Bengals tentou avançar até o campo adversário para empatar a partida, mas a defesa do time de Los Angeles conseguiu parar o ataque adversário e sacramentar a conquista.

O Rams também foi campeão em 1999, derrotando o Tennessee Titans. A equipe, que era a favorita ao título nas casas de apostas dos Estados Unidos, é comandada pelo quarterback Matthew Stafford e terminou a temporada regular com 12 vitórias e cinco derrotas. Já o Bengals contabilizou 10 vitórias e sete derrotas.

A decisão da 56º edição do Super Bowl, disputada no SoFi Stadium, em Los Angeles, foi transmitida ao vivo pela TV Pampa.

Show

O show do intervalo do Super Bowl deste ano reuniu grandes nomes do hip hop em uma apresentação conjunta: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. O rapper 50 Cent fez uma participação surpresa. O público foi ao delírio. Essa é a primeira vez que seis artistas sobem juntos ao palco durante o intervalo do Super Bowl, a maior atração esportiva dos Estados Unidos e um dos eventos de maior audiência na TV norte-americana.

