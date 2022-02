Rio Grande do Sul Cartão Cidadão pode ser utilizado para compras em mais de 140 mil estabelecimentos no RS

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

O cartão é o dispositivo usado para que 432 mil beneficiários recebam a devolução de R$ 400 anuais do programa Devolve ICMS Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini O cartão é o dispositivo usado para que 432 mil beneficiários recebam a devolução de R$ 400 anuais do programa Devolve ICMS. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

O Cartão Cidadão do Devolve ICMS visa devolver parte do tributo a pessoas inscritas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) que recebem o Bolsa Família ou que tenham dependentes na rede estadual do ensino médio no Rio Grande do Sul.

Entregue desde novembro de 2021 pelo governo do Estado, o cartão é o dispositivo usado para que 432 mil beneficiários recebam a devolução de R$ 400 anuais do programa Devolve ICMS e o benefício mensal do Todo Jovem na Escola. Utilizado na modalidade débito, ele é aceito em mais de 140 mil estabelecimentos conveniados à Rede Vero, como farmácias, supermercados e padarias.

Entre os itens que podem ser adquiridos com o Cartão Cidadão, estão medicamentos, alimentos, produtos para o lar, material escolar, roupas, calçados e produtos de higiene pessoal.

Cerca de 290 mil famílias já buscaram os seus cartões, o que corresponde a mais de 66% de retiradas confirmadas. Ainda assim, mais de 142 mil beneficiários são aguardados para buscarem seus cartões, com a primeira parcela do Devolve ICMS já creditada. Aqueles que têm direito ao Todo Jovem na Escola – programa da Secretaria da Educação –, ao retirarem o cartão, também terão as primeiras parcelas já creditadas.

É possível conferir o direito ao benefício no site do Devolve ICMS, informando CPF e data de nascimento.

Entregas

Em Porto Alegre, as entregas estão sendo realizadas na FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 11h. A FGTAS localiza-se na avenida Borges de Medeiros, 521, no Centro Histórico.

Para retirar o cartão, o usuário precisa portar documento de identificação oficial com foto e o número do CPF, além de usar máscara de proteção contra o coronavírus. O cartão poderá ser retirado desbloqueado até 15 de março. Depois, deverá ser desbloqueado para uso.

No interior do Estado, a retirada do cartão está ocorrendo em agências do Banrisul, sendo apenas uma por município.

