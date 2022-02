A consulta foi restabelecida em uma página específica. No primeiro acesso, o cliente pode consultar apenas se há ou não recursos disponíveis.

Como consultar

– Acesse o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/.

– Segundo o Banco Central, os clientes precisam do CPF, no caso das pessoas físicas, e do CNPJ, no caso das empresas, para consultar a existência de recursos para saque.

– A página vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque. Anote essa data.

– Na data informada, retorne à página https://valoresareceber.bcb.gov.br/.

– Use seu login gov.br para acessar o sistema.

– Após o acesso, consulte o valor e solicite a transferência

E se eu perder a data para pedir o resgate?

Segundo o BC, a consulta inicial poderá ser feita a qualquer momento. Caso o cliente não acesse o site novamente na data que será informada no primeiro acesso, ele deverá retornar à página e refazer a consulta inicial. O sistema irá informar, então, uma nova data para que seja feita a consulta dos valores e o pedido de resgate.

Quando o dinheiro será pago?

De acordo com o BC, os valores esquecidos nos bancos serão devolvidos somente a partir de 7 de março.

Como será o pagamento?

A devolução será preferencialmente por Pix. Após acessar o sistema, se o cliente solicitar o resgate sem a chave Pix, a instituição financeira escolhida entrará em contato para realizar a transferência.