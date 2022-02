Economia Consulta de dinheiro esquecido em bancos deve ser liberada nesta segunda; veja como fazer

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2022

Saiba como consultar. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir das 0h desta segunda-feira (14), a população brasileira poderá saber se têm dinheiro ‘esquecido’ nos bancos ao consultar um novo site do Banco Central (BC). Estima-se que há cerca de R$ 8 bilhões em instituições financeiras que ainda não foram resgatados por clientes. A cifra inclui saldos residuais em contas-correntes, por exemplo, ou cobranças indevidas.

A consulta será feita pelo Sistema de Valores a Receber (SVR), que originalmente ficava no portal do BC. Com a sobrecarga de acesso em janeiro, no entanto, o órgão decidiu criar um site exclusivo (valoresareceber.bcb.gov.br), que vai ao ar nesta segunda. Até agora, R$ 900 mil já foram resgatados. O dinheiro é transferido por Pix.

Além de um novo site, a criação de um log in e senha para acessá-lo também será diferente. O acesso por meio do Registrato não vale mais. Será necessário fazer um cadastro no portal Gov.br.

Entenda o que é o SVR, veja quem tem direito ao dinheiro ‘esquecido’ e como fazer a consulta:

O que é o Sistema de Valores a Receber do Banco Central?

É um sistema de consultas no site do Banco Central que permite a você saber se tem dinheiro a receber de bancos e outras instituições financeiras, por contratos encerrados com saldo ou por cobranças indevidas. Se tiver dinheiro a receber, a consulta mostra a instituição e o valor, além de explicar como solicitar a devolução.

Quem tem direito a receber o dinheiro ‘esquecido’ nos bancos?

Nesta primeira fase são R$ 3,9 bilhões para 28 milhões de pessoas ou empresas. Qualquer pessoa pode consultar se tem algum dinheiro a receber caso se enquadre nas seguintes situações:

— Contas de depósitos (conta corrente ou conta poupança) encerradas com saldo disponível;

— Tarifas cobradas indevidamente;

— Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente. Neste caso, somente os recursos de instituições que assinaram um termo de compromisso com o Banco Central estarão disponíveis;

— Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de ex-participantes de cooperativas de crédito;

— Recursos não procurados relativos a grupos de consórcio encerrados;

— Outras situações que impliquem em valores a devolver reconhecidas pelas instituições.

Ainda neste ano, o Banco Central pretende incluir:

— Recursos de tarifas e parcelas relativas a operações de crédito mesmo que não haja um termo de compromisso assinado pela instituição financeira com o BC;

— Saldos de contas de pagamento, sejam pré-pagas ou pós-pagas;

— Contas encerradas em corretoras ou distribuidoras de títulos mobiliários.

Qual o site do Banco Central para saber se tem dinheiro ‘esquecido’?

O BC criou um site exclusivo para a consulta. É o valoresareceber.bcb.gov.br.

Como consultar se tem dinheiro a receber?

A partir desta segunda-feira, você pode acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. Informe seu CPF ou CNPJ para consultar se você tem algum ‘dinheiro esquecido’. Veja os próximos passos:

— Feita a consulta, o sistema vai informar se você tem ou não valores a receber. Caso tenha dinheiro para sacar, preste atenção na data que o Sistema de Valores a Receber vai informar. Essa data será um agendamento, e você poderá consultar os valores e informar os dados para a transferência nesse dia.

— Para fazer o resgate do dinheiro, você precisa ter uma conta na plataforma Gov.br. O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site ou pelo app gov.br.

— Para conseguir movimentar os valores, você precisa ter um cadastro nível prata ou ouro nesta plataforma.

— Na data agendada, acesse novamente o site valoresareceber.bcb.gov.br, usando seu login gov.br nível prata ou ouro para saber qual o valor disponível para saque e solicitar a transferência.

— Se você perdeu a data do agendamento, basta entrar novamente no site valoresareceber.bcb.gov.br e solicitar novo acesso. O sistema vai informar nova data para o retorno. Você não perderá o direito aos valores em seu nome, que continuarão nos bancos pelo tempo necessário até que seja feita a solicitação da devolução.

