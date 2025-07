Economia Superávit comercial dos Estados Unidos com o Brasil cresce 500% no primeiro semestre

Por Redação O Sul | 12 de julho de 2025

Ao longo do 1º semestre de 2025, o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. (Foto: Reprodução)

Ao longo do 1º semestre de 2025, o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão – um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024. O resultado acontece em meio ao tarifaço do presidente americano Donald Trump, que teve início em abril, com o “Dia da Libertação”.

Mesmo com o crescimento de 7,7% da corrente de comércio bilateral no período, totalizando US$ 41,7 bilhões – o 2º maior valor da série histórica -, o levantamento da Amcham Brasil aponta efeitos cada vez mais visíveis das tarifas sobre setores estratégicos das exportações brasileiras.

As exportações brasileiras para os EUA somaram US$ 20,0 bilhões no primeiro semestre de 2025, um aumento de 4,4% em relação ao mesmo período de 2024.

Segundo a Amcham, o desempenho superou a ligeira queda nas exportações brasileiras ao mundo (-0,6%) e alguns dos principais parceiros como a China (queda de 7,5%) e a União Europeia (+2,6%). Entre os cinco maiores destinos, apenas a Argentina (+55,4%), teve alta acima de EUA, como um reflexo da recuperação econômica do país vizinho.

Entre os principais dos produtos brasileiros exportados para os EUA, os bens industriais e derivados de petróleo compõe os destaques.

Veja abaixo os 10 principais produtos exportados para os EUA:

– Óleos brutos de petróleo;

– Produtos semi-acabados de ferro ou aço;

– Café não torrado;

– Aeronaves;

– Ferro-gusa;

– Óleos combustíveis;

– Carne bovina;

– Sucos de frutas;

– Celulose;

– Instalações e equip. de engenharia civil.

Com a alta participação, as exportações industriais totais aos EUA cresceram 4,4%, de US$ 19,2 bilhões para US$ 20 bilhões. O resultado fez com que o país tenha ampliado sua liderança como principal destino da indústria brasileira de bens industriais, que subiram de US$ 14,7 para US$ 16 bilhões no período.

Do outro lado, as importações brasileiras provenientes dos EUA totalizaram US$ 21,7 bilhões, um forte aumento de 11,5% no período (ou US$ 2,2 bilhões a mais em relação ao mesmo período do ano anterior). O crescimento foi maior do que o das compras totais pelo Brasil do mundo (+8,3%) e de parceiros como a União Europeia (+4,4%) e o Mercosul (-0,9%).

Veja abaixo os 10 principais produtos importados dos EUA:

– Motores e máquinas não elétricos;

– Óleos combustíveis;

– Aeronaves;

– Óleos brutos de petróleo;

– Polímeros de etileno;

– Carvão;

– Medicamentos e produtos farmacêuticos;

– Instrumentos e aparelhos de medição;

– Outros medicamentos;

– Inseticidas.

O estudo aponta que a alta nas importações brasileiras provenientes dos EUA foi superior às importações do mundo (8,3%) no período. A alta foi notada principalmente em bens industriais, que atingiu a cifra de 15,2%. As informações são da CNN.

2025-07-12