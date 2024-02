Futebol Supercopa do Brasil ganha novo nome, com homenagem a Pelé

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

A competição passa a se chamar Supercopa Rei, em homenagem a Pelé. (Foto: Lesley Ribeiro/CBF)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou nesta semana o novo nome da Supercopa do Brasil, que terá sua edição de 2024 disputada neste domingo (4), entre Palmeiras e São Paulo. A competição passa a se chamar Supercopa Rei, em homenagem a Pelé.

Morto em dezembro de 2022, o Rei já havia sido homenageado no Brasileirão do ano passado, que passou a ser nomeado “Brasileirão Rei”. Agora, ganha uma homenagem permanente na competição que coloca frente a frente os campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil.

“O Pelé merece todas as homenagens. O seu legado será sempre reverenciado pela CBF. A Supercopa Rei é uma maneira de dar ainda mais importância para a competição, que abre oficialmente a temporada do futebol brasileiro e já caiu no gosto nosso torcedor’, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

“A ideia de chamar a competição de Supercopa Rei está dentro do contexto de suma importância para a CBF, que é preservar a memória do futebol brasileiro, fazer com que as novas gerações não percam a referência dos grandes ídolos do futebol, neste caso, a maior referência de todos os tempos. Esse jogo é mais uma maneira que, nós súditos, temos de homenagear eternamente o Rei do futebol”, disse o diretor de marketing da CBF, Lênin Franco.

Neste domingo, às 16h, o Palmeiras, atual campeão da Série A do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo, vencedor da Copa do Brasil, se enfrentarão no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), em jogo que terá homenagens ao Rei. Esta será a quinta edição da competição desde que ela voltou a ser disputada em 2020.

Novidade

A Supercopa Rei terá uma novidade na arbitragem para os torcedores no Mineirão. O árbitro Bráulio da Silva Machado vai explicar as decisões revisadas pelo VAR ao público durante a decisão entre Palmeiras e São Paulo. A competição abre oficialmente a temporada de 2024 do futebol brasileiro.

Os anúncios serão feitos pelo microfone que os árbitros já usam. A Comissão de Arbitragem da CBF recebeu a aprovação da Fifa (entidade máxima do futebol) para implementar a medida. A comunicação da decisão foi testada recentemente nos Mundiais de Clubes da Fifa. O plano da Comissão é adotar a comunicação da decisão na Série A do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, explicou como o processo será feito pelos árbitros, que iniciaram os treinamentos na pré-temporada de 2023. “Existe um protocolo, a gente está treinando os árbitros. São palavras simples, sem muita complicação, é a decisão final. Ele vai explicar o motivo e qual é a decisão que ele tomou”, afirmou.

Seneme também destacou o avanço em termos de transparência que a implantação oferece ao futebol brasileiro e seus torcedores.

“Vamos inaugurar essa ferramenta de transparência. A gente entende que é um passo a mais, já trabalhamos com o telão ao vivo das revisões, com as linhas virtuais no telão e na televisão. As decisões que os árbitros tomarem através do VAR, assim como já foi feito nos Mundiais de Clubes da FIFA, os árbitros vão anunciar as suas decisões”, disse.

“A gente entende que é um avanço muito grande. Quem está no campo precisa saber. É um respeito para quem está nas arquibancadas e para quem está assistindo pela televisão. É esclarecedor e dá mais credibilidade para a figura do árbitro. Além da transparência, revelar as decisões, eu acho que humaniza a figura do árbitro e dá a ele o poder de explicação para que as pessoas entendam desde quando ele toma a decisão final”, acrescentou.

A equipe de arbitragem do jogo será formada pelo árbitro Bráulio da Silva Machado, pelos assistentes Guilherme Camilo e Rodrigo Correa, pelo quatro árbitro Rafael Klein, além de Fernanda Kruger como quinta árbitra e de Antonio Pereira da Silva como assessor. Na cabine do VAR, o árbitro de vídeo será Wagner Reway, acompanhado dos assistentes Cleriston Clay e Daniel Nobre Bins. Péricles Bassols será o observador de VAR.

