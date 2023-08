Geral Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde é obrigado a custear o congelamento de óvulos para paciente em tratamento de câncer

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os ministros do STJ acataram por unanimidade o argumento da relatora. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que uma operadora de plano de saúde precisa custear o congelamento de óvulos de uma paciente com câncer de mama, de 24 anos, como medida preventiva contra a infertilidade. A decisão do STJ foi de terça-feira (15).

A cobertura, no entanto, só será obrigatória até o término do tratamento, cabendo à paciente arcar com o armazenamento dos óvulos após a alta.

Argumento da relatora

Os ministros acataram o argumento da relatora, ministra Nancy Andrighi, que se baseia no princípio de que se o plano cobre o procedimento de quimioterapia, também deve cobrir procedimentos em relação à prevenção da infertilidade, que é um dos efeitos colaterais do tratamento.

Antes de iniciar a quimioterapia, a paciente foi orientada a congelar os óvulos. No entanto, o plano de saúde não concordou em cobrir o procedimento, levando a paciente a arcar com um custo de cerca de R$ 18 mil para realizá-lo por conta própria.

Direitos das mulheres

A decisão do STJ foi recebida de forma positiva por parte da paciente e seu advogado. A publicitária Luísa Eugênio destacou a importância dela no reconhecimento dos direitos das mulheres.

“Muito importante essas coisas acontecerem e estarem à disposição das mulheres essa informação de que é um dever dos convênios, já que até o SUS cobre esse tipo de tratamento de congelamento. Um convênio como esse deveria fazer o mesmo”, comenta a publicitária Luísa Eugênio.

Emanoel Dantas Araújo também sugeriu que pacientes em situações semelhantes verifiquem seus planos de saúde e, se necessário, considerem uma ação judicial.

“Adotando-se esse entendimento do STJ o que a gente tem é que os planos de saúde devem cobrir o custeio dessa preservação de capacidade reprodutiva. Então, qualquer paciente que tiver algo relacionado a esse tipo de situação deve procurar verificar isso junto ao seu plano de saúde ou, se em caso negado, poderá até se valer de uma ação judicial”, ressalta o advogado Emanoel Dantas Araújo. As informações são do portal de notícias G1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/superior-tribunal-de-justica-decide-que-plano-de-saude-e-obrigado-a-custear-o-congelamento-de-ovulos-para-paciente-em-tratamento-de-cancer/

Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde é obrigado a custear o congelamento de óvulos para paciente em tratamento de câncer

2023-08-16