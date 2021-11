Acontece Supermercado Irmãos Welter inaugura sua terceira loja em Guaíba

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

O Supermercado Irmãos Welter, em Guaíba, está localizado na rua Vinte de Setembro, 1474 - Bairro Parque 35. (Foto: Divulgação)

A família Welter inaugurou, na sexta-feira (12), o seu novo Supermercado Irmãos Welter, na cidade de Guaíba. Este é o terceiro estabelecimento do grupo, que já atua na área há quase 30 anos. Essa longa trajetória surgiu com a vontade de empreender de Léo Welter que deu os primeiros passos dessa caminhada vendendo hortifruti na Ceasa. “Nosso primeiro marco foi a abertura de uma fruteira em Porto Alegre, na rua Zeferino Dias, onde estamos há quase 30 anos”, contou Henrique Welter, filho de Léo.

Em 2018, a família decidiu se mudar para uma loja mais ampla e mais moderna, mas permanecendo na mesma rua, a poucos metros de onde tudo tinha começado. Já no final de 2020, o grupo familiar que administra a empresa, composto pelos irmãos Henrique, Frederico e Gabriel, filhos de Léo e da Zilma, planejaram a abertura de uma nova loja para o início deste ano, mostrando a capacidade de superação e adaptação frente às dificuldades surgidas em razão da pandemia da Covid-19. A partir daí, decidiram expandir os investimentos, mas sem perder a essência de empresa familiar. “Abrimos no final de janeiro de 2021, a nossa segunda loja em Canoas, no bairro Mathias Velho”, disse Henrique.

E na última sexta (12), a família Welter inaugurou a sua terceira loja na cidade de Guaíba, no bairro Parque 35. Com quase 30 anos de história, o objetivo do Supermercado Irmãos Welter é o mesmo: manter o cliente como centro do negócio. “Nossa expectativa é a melhor possível. Vamos fazer tudo para o cliente sair satisfeito e bem atendido do nosso mercado. Entendemos que a cidade de Guaíba está em uma crescente e, isso nos motivou muito pra ir atrás desse desafio na cidade”, afirmou Henrique Welter.

Atualmente a rede conta com três lojas. O Supermercado Welter, em Guaíba, é a maior loja da família e apresenta um grande mix de mercadorias aos clientes, assim como: “excelência em atendimento, qualidade garantida dos produtos, diferencial de entrega do rancho – levando o cliente na hora e junto com as compras -, cartão próprio com aprovação imediata que da até 45 dias para pagar com vantagens exclusivas, campanhas para parcelamento de compras e muitas promoções leve + pague menos para melhor a experiência e o cliente economizando ainda mais”, destacou Henrique, sobre as vantagens de comprar no Supermercado. A terceira loja gera 40 empregos diretos e funcionará das 7h às 22h, de segunda a sábado. Já nos domingos e feriados, das 7h às 21h.

E os planos de expansão da rede continuam. Ainda em 2021, a família vai inaugurar mais uma loja, desta vez na zona sul de Porto Alegre. “A abertura está prevista para o início de dezembro. Nosso próximo passo vai ser manter a qualidade de atendimento nas nossas quatro lojas, para em 2022, seguir expandindo nossa rede pelo estado”, concluiu Henrique Welter.

Confira aonde estão localizados os Supermercados Welter:

Porto Alegre: Rua Zeferino Dias, 277 – Bairro Sarandi.

Canoas: Rua Florianopolis, 3387- Bairro Mathias Velho.

Guaíba: Rua Vinte de Setembro, 1474 – Bairro Parque 35.

