Acontece Capão da Canoa se prepara para receber turistas na temporada de verão 2021/2022

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











(Foto: O Sul)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A cidade de Capão da Canoa já começou os preparativos para receber os turistas nesta temporada de verão, que começa oficialmente no dia 18 de dezembro. Nesta sexta-feira (19), o presidente da Câmara de Vereadores, Eduardo Sarmento, o secretário de coordenação dos distritos, Alfrânio Assis e o diretor de Turismo da cidade, Everson Michel, estiveram em Porto Alegre para a realização de reuniões e acordos com secretários dos Distritos e do Turismo, como também negociações com prefeitos, para tratar sobre o desenvolvimento de ações para o próximo verão.

“Os grandes projetos que tramitaram neste ano na Câmara de Vereadores, talvez o mais importante, foi o da mudança da Lei Orgânica, a qual autorizou o Executivo a pagar em mais tempo os empréstimos bancários. Então o município vai poder passar de 4 anos para 10 anos, e isso vai ajudar a cidade pegar o empréstimo de R$ 42 milhões que será investido em infraestrutura”, revelou Sarmento.

Na próxima semana, já começam as melhorias nas avenidas e orlas, paisagismo, revitalização de passarelas e iluminação, para receber melhor os veranistas e o público local. “Estamos na fase de conclusão das guaritas dos guarda-vidas. Todas elas estão sendo construídas novas para poder dar melhor condição de trabalho e também segurança para os nossos veranistas“, afirmou Assis. “A duplicação da RS, o repaginamento da avenida Central, a duplicação da Paraguassu da zona norte até o posto 7 de Capão Novo, entre outros investimentos que também estão nos planos”, completou o presidente da Câmara de Vereadores.

Em 2020, a prefeitura de Capão da Canoa entregou o Parque Náutico, às margens da Lagoa dos Quadros, localizada no lado Oeste do município. Um dos objetivos da estrutura é promover a prática de esportes náuticos como jet-ski, windsurf, kitesurf, stand-up paddle e vela. A revitalização também oferece à comunidade espaços para lazer e bem-estar.

“É o primeiro ano que nós vamos abrir a temporada no Parque Náutico, inclusive com balneabilidade e presença de guarda-vidas pela Operação Golfinho. Então é o primeiro ano que nós vamos ter uma estrutura de temporada na Orla da Lagoa dos Quadros”, destacou Michel.

Ainda, o projeto da prefeitura é criar alternativas turísticas durante o ano inteiro. O intuito para 2022 é desenvolver uma Rota Rural, para que os turistas tenham mais opções, além da praia e da lagoa. “A ideia é inaugurar, também nessa temporada, a Rota Rural Caminhos Tropeiros, que é a área rural de Capão da Canoa. A cidade tem muita coisa, além da praia”, contou o diretor de Turismo de Capão da Canoa.

A ideia é que a Rota Rural proporcione um passeio aos turistas para que visitem as propriedades rurais da cidade litorânea, desde hotel-fazenda, pesque e pague, cabanha para criação de cavalos, CTGs e outras propriedades a nível ecológico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece