Acontece Sun Motors lança o novo SUV híbrido da KIA e estreia a nova logomarca da montadora

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

O novo SUV está custando R$ 149.990. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Sun Motors, concessionária autorizada da KIA, em Porto Alegre, lançou o novo SUV híbrido: o KIA Stonic. O modelo compacto foi apresentado na noite desta quinta-feira (18), na loja da Sun Motors na capital.

“É um carro 1.0 Turbo, que é híbrido. Tem um motor a combustão e um motor elétrico, que é um motor auxiliar que trabalha em conjunto com esse motor a combustão. E tu não precisa carregar na tomada, ele se auto carrega com o movimento do carro em combustão. Tu está carregando a bateria do motor elétrico para o motor elétrico poder funcionar”, explicou o diretor da KIA Sun Motors, Jefferson Fürstenau.

O Stonic é feito sob a mesma plataforma global usada pelo Kia Rio. O motor é o Kappa 1.0 de três cilindros com turbo e injeção direta de combustível, capaz de entregar 120 cv e 17,3 kgfm. Ele é associado a um propulsor elétrico de 48 Volts, sistema conhecido como mild hybrid, ou simplesmente híbrido leve.

O novo SUV está custando R$ 149.990. Quando o assunto é o consumo de combustível, o aproveitamento dele é de 18 Km/l. Já em relação à manutenção, Fürstenau destacou que “mantém os mesmos princípios da manutenção normal de um automóvel à combustão. Tu tem o acoplamento do motor elétrico junto, que é um motor de baixa manutenção, então tu não tem acréscimo de custos. Tu tem a manutenção das revisões periódicas de 10 a 10 mil quilômetros, para ter a segurança do produto que tem garantia de 5 anos”.

Segundo o diretor da KIA Sun Motors, o Stonic é o primeiro modelo alinhado com o novo posicionamento e identidade da marca, que também foi anunciada no evento. “Ela deixa de ser uma montadora de automóveis para ser uma empresa de soluções em mobilidade. E, com isso, ela busca trazer veículos energeticamente mais eficientes, a busca pela energia branca e uma solução, uma entrega maior de produtos híbridos e elétricos para o mercado mundial”, afirmou Fürstenau.

Com o novo posicionamento, a KIA também trocou a logo da marca. “Ela deixa de ser vermelha e falar em produção, para ser branco e preto e falar em essência e natureza. E a chegada no novo carro simboliza isso”, finalizou o diretor da KIA Sun Motors.

