Acontece “From Dubai to Brazil” reúne palestrantes do marketing digital em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Encontro em Dubai reuniu mais de 25 empresários do Brasil para uma troca de conhecimentos. Foto: Divulgação Entre os dias 25 de outubro e 3 de novembro, Thiago Rocha partiu para uma imersão em Dubai. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após voltar de uma imersão em Dubai com os maiores nomes do marketing digital brasileiro e de visitar a maior feira de negócios do mundo, Thiago Rocha, CEO da Sonatura Casa de Produtos Naturais LTDA, vai compartilhar todos os seus aprendizados e insights no encontro “From Dubai to Brazil”. O evento, que acontece em Porto Alegre no dia 24, vai contar também com as palestras de outros profissionais de marketing digital e com espaço para network e confraternização.

O evento abordará habilidades de venda, marketing e gestão. Mais informações pelo site www.Bit.Ly/thiagodubai ou pelo instagram @thiagosonatura. Devido aos protocolos da Covid-19, as vagas são limitadas para até 30 pessoas.

“From Dubai to Brazil” conta ainda com as palestras do especialista em Estratégias de Marketing Digital, em Influenciadores Digitais e Marketing de Diferenciação, Fábio Jr. Soma, e do especialistas em Negócios Digitais, Copywriting e Tráfego Pago, Adriano Borges.

O encontro contará ainda com ilha de Sushi ministrada pelo chef e sushiman Alty Macêdo e com coquetel para todos os presentes.

Dubai

Entre os dias 25 de outubro e 3 de novembro, Thiago Rocha partiu para uma imersão em Dubai, organizada por Samuel Pereira, fundador do Grupo Segredos da Audiência. O encontro reuniu mais de 25 empresários do Brasil para uma troca de conhecimentos e aprendizagem na cidade que está entre as mais modernas do mundo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece