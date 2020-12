No último dia de 2020 alguns supermercados registram filas de clientes nesta quinta-feira (31) em Porto Alegre. No Centro Histórico, os estabelecimentos tiveram filas nesta manhã, mas o movimento é contínuo, sem grande demora no acesso.

A maioria dos consumidores observados pela reportagem de O Sul são mulheres na faixa dos 40 aos 70 anos, em busca de itens para a ceia de Ano-Novo.

Segundo a gerência de um dos estabelecimentos visitados, o tempo médio de permanência de cada cliente é de 30 minutos. Os os supermercados fecham às 20h nesta quinta-feira. Nesta sexta-feira (1º) estarão fechados.