Polícia Brigada Militar evita entrega de drogas para detentos do Presídio Estadual de Venâncio Aires

Por Redação O Sul | 31 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No lado de fora, indivíduo arremessou cinco garrafas plásticas com quase um quilo de maconha e 198 gramas de cocaína Foto: BM/Divulgação No lado de fora, indivíduo arremessou cinco garrafas plásticas com quase um quilo de maconha e 198 gramas de cocaína. (BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A Brigada Militar de Venâncio Aires impediu na madrugada desta quinta-feira (31) o ingresso de drogas para os detentos do Presídio Estadual de Venâncio Aires.

A guarda externa visualizou o momento em que um indivíduo arremessou um volume para dentro do estabelecimento prisional.

Os policiais militares realizaram então as buscas no pátio interno do presídio e encontraram cinco garrafas plásticas contendo quase um quilo de maconha e cerca de 198 gramas de cocaína.

A Susepe (Superintendência dos Serviços Penitenciários) foi informada do flagrante. Uma varredura foi efetuada também nas demais áreas do perímetro externo do cercamento e no espaço de movimentação

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia