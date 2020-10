Esporte Suposta crítica de Benzema ao brasileiro Vini Júnior repercute na Espanha

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Emissora flagra francês pedindo a Mendy que não tocasse a bola para o brasileiro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A imprensa espanhola repercute nesta quarta-feira (28) uma suposta crítica (um tanto pesada) de Benzema a Vini Junior no intervalo do empate entre Real e Borussia pela Liga dos Campeões. Segundo a emissora francesa “Telefoot”, o atacante francês teria pedido ao lateral Mendy que não tocasse a bola para o ex-jogador do Flamengo.

“Ele faz o que quer. Irmão, não toque para ele. Ele joga contra nós”, teria dito Benzema ao compatriota, sem citar o nome de Vini Junior. Vale ressaltar que os dois conversaram próximos ao brasileiro, mas em francês.

Momentos depois, a transmissão da partida flagrou os três conversando, sem definir o que exatamente, no que parecia ser um acerto de posicionamento (Mendy e Vini Junior atuam pelo lado esquerdo). E durante a segunda etapa, o lateral tocou a bola para o brasileiro três vezes, que por sua vez tocou nove vezes para o francês, segundo estatísticas do jornal “Marca”. Benzema, por sua vez, não deu nenhum passe para Vini.

Procurado, Vini Junior preferiu não comentar o assunto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte