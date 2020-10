Rio Grande do Sul RS reforça alinhamento entre órgãos para segurança nas eleições 2020

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Vice-governador e secretário da SSP, Ranolfo Vieira Júnior conduziu reunião por videoconferência. Foto: Rodrigo Ziebell / EMBM/PM5 Vice-governador e secretário da SSP, Ranolfo Vieira Júnior conduziu reunião por videoconferência. (Foto: Rodrigo Ziebell / EMBM/PM5) Foto: Rodrigo Ziebell / EMBM/PM5

Para garantir a segurança nas eleições municipais 2020, instituições responsáveis pela fiscalização andamento do pleito realizaram nesta quarta-feira (28) reunião de alinhamento das ações no Rio Grande do Sul.

Realizado por videoconferência, o encontro foi proposto pelo vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e teve presença de autoridades da Justiça Eleitoral, dos Ministérios Públicos Estadual e Federal e da Polícia Federal.

Pelo Executivo estadual, também participaram as chefias de todas as vinculadas da SSP: Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito.

No encontro, além de afinar os procedimentos integrados para atuação até a data do primeiro turno, em 15 de novembro, as instituições assinaram nota conjunta sobre os encaminhamentos.

Webinário sobre policiamento de proximidade e relações comunitárias

A SSP (Secretaria da Segurança Pública), em parceria com o UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime), realiza na próxima quinta-feira (29) o webinário “O Papel do Policiamento de Proximidade no Fortalecimento das Relações Comunitárias”. O evento 100% online ocorre no âmbito do POD (Programa Oportunidades e Direitos), vinculado à SJCDH (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos) e gerido de forma integrada com os órgãos de segurança

O webinário, que inicia às 9h30min, é gratuito e será realizado por meio da plataforma Microsoft Teams (clique aqui). O público alvo são os gestores públicos do POD, profissionais da segurança pública municipal e estadual e lideranças comunitárias, mas também está aberto a demais interessados.

O objetivo do evento é de abordar a importância do policiamento de proximidade na construção de uma estratégia orientada à resolução de conflitos nos territórios atendidos pelo POD. O programa tem entre suas metas aprofundar o relacionamento das polícias com as comunidades, especialmente com jovens de 15 a 24 anos, buscando a redução da violência e da evasão escolar, além de dinamizar a integração com as demais agências municipais e estaduais envolvidas, aumentando a confiança da população no Estado. As diretrizes do POD também estão alinhadas aos pontos 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e 17 (Parcerias e Meios de Implementação) da lista de Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.

Na mesa de abertura, está prevista participação do vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, e da representante do UNODC no Brasil, Elena Abbati.

O evento online integra as atividades de monitoramento do uso da força dos territórios atendidos pelo POD, que é cofinanciado pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), nas cidades de Alvorada, Porto Alegre e Viamão, na parceria entre UNODC, Estado do Rio Grande do Sul e BID.

O debate principal do evento reúne autoridades, especialistas e estudiosos do policiamento de aproximação com comunidades. Participam a coordenadora institucional do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), psicóloga e doutora em Desenvolvimento Humano (USP), Juliana Martins, a titular da DEAM (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher) de Viamão, pós-graduada em Direito Público e Professora da Acadepol (Academia da Polícia Civil), delegada Jeiselaure Rocha de Souza, e o coronel aposentado da Polícia Militar do Espírito Santo, professor universitário e consultor, Júlio Cezar Costa, idealizador do conceito de policiamento interativo.

