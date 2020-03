Política Supremo destina ao Ministério da Saúde dinheiro da Petrobras recuperado pela Operação Lava-Jato

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Com a decisão, a pasta vai contar com mais R$ 1,6 bilhão para combater o coronavírus Foto: Marcos Santos/USP Imagem Com a decisão, a pasta vai contar com mais R$ 1,6 bilhão para combater o coronavírus. (Foto: Marcos Santos/USP Imagem) Foto: Marcos Santos/USP Imagem

O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou neste domingo (22) que o dinheiro da Petrobras recuperado pela Operação Lava-Jato seja destinado ao Ministério da Educação para combater a pandemia do novo coronavírus.

Com a decisão, a pasta vai contar com mais R$ 1,6 bilhão para as ações de combate à Covid-19. Inicialmente, essa quantia seria destinada à educação. A decisão de Moraes atendeu a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República).

O chamado Fundo da Petrobras reserva recursos que devem ser aplicados no País como reparação por fraudes na estatal.

