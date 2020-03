Rio Grande do Sul Cortes de água de clientes da Corsan por não pagamento estão suspensos por 60 dias

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Em reunião com o secretário do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS, Artur Lemos Júnior, por videoconferência, na tarde deste domingo (22), o governador Eduardo Leite definiu algumas medidas envolvendo os clientes da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) por conta da pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o governador, os clientes de tarifa social ficarão isentos da cobrança pelos próximos 90 dias. Além disso, serão suspensos os cortes por não pagamento da conta de água nos próximos 60 dias. No entanto, juros e multas sobre as contas em atraso serão mantidos.

“Precisamos manter a empresa em funcionamento e, para tanto, mesmo que sem cortes, continuam valendo multas e juros em atrasos. Os cidadãos que dispõem de condições para pagamento de suas faturas devem seguir adimplentes para mantermos os serviços essenciais à população”, disse Leite.

