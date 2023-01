Política Supremo mantém afastamento de Ibaneis Rocha e prisões de Anderson Torres e ex-comandante da Polícia Militar

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2023

O julgamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes acontece em plenário virtual. Na foto, Ibaneis Rocha Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O plenário virtual do STF (Supremo Tribunal Federal) formou maioria, nesta quarta-feira (11), para manter a decisão de afastamento do cargo do governador do DF (Distrito Federal), Ibaneis Rocha (MDB), por 90 dias. O colegiado também manteve a prisão do ex-ministro Anderson Torres e do ex-comandante da PM (Polícia Militar) do DF Fábio Augusto Vieira.

O julgamento da decisão do ministro Alexandre de Moraes acontece em plenário virtual – onde os ministros não debatem, apenas inserem seus votos no sistema da Corte.

Se alguém pedir vista, o julgamento é suspenso. A votação foi aberta às 0h e vai até as 23h59 desta quarta-feira. No último domingo (08), houve diversos atos criminosos que resultaram na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo, com depredação do patrimônio público.

Nos votos, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência ficaram demonstradas com a ausência do necessário policiamento, em especial do Comando de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal.

“Absolutamente NADA justifica e existência de acampamentos cheios de terroristas, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal”, disse Moraes.

Moraes foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Cármen Lúcia e Dias Toffoli e Luís Roberto Barroso.

