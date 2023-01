Por 9 votos a 2, o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu manter o afastamento de Ibaneis Rocha (MDB) do governo do Distrito Federal por 90 dias em decorrência dos atos promovidos por manifestantes radicais em Brasília no domingo (08).

O julgamento aconteceu na quarta-feira (11), em plenário virtual, onde os ministros não debatem, apenas inserem os seus votos no sistema da Corte. Com o afastamento de Ibaneis, a vice-governadora Celina Leão (PP) ocupará o cargo durante esses três meses.

O STF também votou por manter as prisões preventivas do ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres e do ex-comandante da Polícia Militar Fábio Augusto Vieira.