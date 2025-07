Política Supremo termina de ouvir testemunhas de núcleo 3; réus depõem na segunda-feira

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Grupo inclui réus que supostamente planejavam sequestro e execução de autoridades Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os dez réus do núcleo 3 da trama que é julgada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) devem ser interrogados na próxima segunda-feira (28). A data foi marcada nesta quarta-feira (23) pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte, que deve conduzir os depoimentos. Esse grupo é composto por réus que teriam supostamente executado ações táticas que incluíam o monitoramento de alvos do complô e planos de sequestro e execução de autoridades.

Nesta quarta-feira foram encerrados também os depoimentos de todas as testemunhas dos quatro núcleos da trama golpista, com a oitiva dos últimos nomes arrolados pelas defesas do núcleo 3. Com esses últimos depoimentos, foram ouvidas todas as testemunhas que se dispuseram a comparecer para responder a perguntas relacionadas à suposta tentativa de golpe de Estado, seja por indicação da acusação ou das defesas dos 31 réus que compõem os quatro núcleos do processo.

Está marcado para esta quinta-feira (24) o interrogatório dos seis réus do núcleo 2, que foram acusados de gerenciar ações estratégicas para o sucesso do golpe, com a redação de uma minuta de decreto golpista e a utilização ilegítima da estrutura da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

No mesmo dia, serão interrogados também os sete réus do núcleo 4, que segundo denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República) foram responsáveis por espalhar notícias falsas e desinformação com o objetivo de criar desconfiança nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral, construindo clima social favorável ao golpe.

Os interrogatórios serão transmitidos ao vivo pela TV Justiça, assim como ocorreu com os depoimentos dos réus do núcleo 1 da trama golpista. Em ações penais, tal procedimento costuma ser público e aberto, mas o caso da trama golpista é o primeiro em que são também veiculados ao vivo pelos canais oficiais do Supremo.

O procedimento difere ainda do adotado para as oitivas das testemunhas. Nesse caso, por ordem de Moraes, os depoimentos não foram transmitidos, podendo ser acompanhados apenas por jornalistas diretamente de uma sala, em Brasília. Com o encerramento de todos os depoimentos, as gravações com as falas das testemunhas dos núcleos 2, 3 e 4 da suposta trama golpista devem ser anexadas aos autos de cada ação penal.

O caso da trama foi dividido em quatro ações penais, conforme fatiamento do caso feito pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, com autorização da Primeira Turma do Supremo. O procedimento foi justificado como sendo uma forma de racionalizar e agilizar o processamento do caso, apesar de criticado pelas defesas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/supremo-termina-de-ouvir-testemunhas-de-nucleo-3-reus-depoem-na-segunda-feira/

Supremo termina de ouvir testemunhas de núcleo 3; réus depõem na segunda-feira

2025-07-23