Quinta-feira, 11 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Supremo vota pela condenação do ex-comandante da Marinha Almir Garnier a 24 anos de prisão

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

Garnier foi considerado culpado em todos os cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República

Foto: Ton Molina/STF
Garnier foi considerado culpado em todos os cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República. (Foto: Ton Molina/STF)

Os ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenaram nesta quinta-feira (11) o almirante Almir Garnier a 24 anos de prisão no julgamento da trama golpista. A Primeira Turma é composta pelos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmén Lúcia, Luiz Fux e Cristiano Zanin.

A dosimetria (tempo) da pena foi definida após a maioria dos magistrados considerarem o ex-comandante da Marinha culpado em todos os cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Por 4 votos a 1, o colegiado concluiu que Garnier participou da organização que tentou impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e promover uma ruptura democrática entre o fim de 2022 e o início de 2023.

De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), Almir Garnier participou de uma reunião entre o ex-presidente Jair Bolsonaro na qual foram apresentadas minutas com estudos para decretação das medidas de exceção. A ideia teria sido rechaçada pelos comandantes da Aeronáutica e Exército, mas o almirante teria dito ao ex-presidente que suas tropas estariam “à disposição”.

Moraes, Dino, Cármen Lúcia e Zanin votaram pela condenação de Garnier e dos demais réus pelos cinco crimes:

– golpe de Estado: 8 anos de reclusão;
– tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito: 6 anos de reclusão;
– organização criminosa armada: 5 anos de reclusão;
– dano qualificado contra patrimônio da União: 2 anos e 6 meses de detenção e 50 dias-multa (cada dia-multa equivalente a um salário mínimo);
– deterioração de patrimônio tombado: 2 anos e 6 meses de reclusão e 50 dias-multa (cada dia-multa equivalente a um salário mínimo).

Fux divergiu, absolvendo Bolsonaro, Garnier, Heleno e Paulo Sérgio, mas também reconheceu culpa de Braga Netto e Mauro Cid em um dos crimes. Além de Garnier, foram condenados no mesmo processo:

– Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;
– Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil;
– Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e delator;
– Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;
– Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin e hoje deputado federal;
– Augusto Heleno, ex-ministro do GSI;
– Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa.

Mesmo com a definição da pena, ainda cabe recurso da decisão, o que significa que os réus não serão presos de imediato. No Brasil, as penas só podem ser executadas depois que o caso transita em julgado, ou seja, depois que acabam todas as possibilidades de recurso.

 

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres é condenado pelo Supremo a pena de 24 anos de prisão
Alexandre de Moraes definirá onde Bolsonaro ficará preso somente após o fim do processo
https://www.osul.com.br/supremo-vota-pela-condenacao-do-ex-comandante-da-marinha-almir-garnier-a-24-anos-de-prisao/ Supremo vota pela condenação do ex-comandante da Marinha Almir Garnier a 24 anos de prisão 2025-09-11
Deixe seu comentário

Últimas

Política Após condenação de Bolsonaro, Flávio diz que o “jogo ainda não acabou”
Brasil Aposta única leva prêmio de R$ 53,9 milhões na Mega-Sena
Política Primeira Turma do Supremo fixa pena de 21 anos para o general Augusto Heleno
Política Supremo condena o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira a 19 anos de prisão
Política Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem é condenado a 16 anos de prisão e perda do mandato de deputado federal
Política Trama golpista: ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid é condenado a 2 anos de prisão em regime aberto pela Primeira Turma do Supremo
Política Ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres é condenado pelo Supremo a pena de 24 anos de prisão
Política Primeira Turma do Supremo condena o ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, general Braga Netto, a 26 anos de prisão
Política Supremo condena Bolsonaro a 27 anos de prisão
Economia Ibovespa fecha aos 143 mil pontos pela primeira vez e bate novo recorde; dólar cai a R$ 5,39
Pode te interessar

Política Após condenação de Bolsonaro, Flávio diz que o “jogo ainda não acabou”

Notícias Centrão aproveita voto de Fux para isolar Eduardo Bolsonaro

Política Voto do ministro do Supremo Luiz Fux ganha destaque na mídia internacional: “Rompendo com os pares”

Notícias Ministro do Supremo Cristiano Zanin refuta tese que costumava evocar quando era advogado de Lula