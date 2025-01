Esporte Surfista Gabriel Medina tem alta de hospital após passar por cirurgia

O tricampeão mundial de surfe Gabriel Medina teve alta do hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, neste domingo (12), após passar por uma cirurgia. Medina sofreu uma lesão no tendão do músculo peitoral do ombro esquerdo durante um treinamento na praia de Maresias, no litoral de São Paulo. Ele está fora da temporada do circuito mundial deste ano.

Em publicação, feita em seu perfil no Instagram, Medina explicou que o acidente aconteceu na quinta-feira, 9. O surfista também publicou imagens do momento em que tenta pousar, após uma manobra aérea, e se desequilibra, buscando apoio com o braço, lesionando um músculo do peitoral.

“Deu tudo certo e já estamos olhando para o período de recuperação e próximos passos. Estava me preparando e muito focado para a temporada 2025, mas infelizmente ficarei fora por um tempo”, lamentou Medina.

O prazo estimado para o retorno às competições é de seis a oito meses. Agora, segundo seu assessor de imprensa, Medina vai se recuperar em sua casa, em São Paulo. No ano passado, Medina foi medalha de bronze nas olimpíadas de Paris.

A próxima temporada da WSL começa em 27 de janeiro. A primeira etapa é em Pipeline, no Havaí. O Brasil será representado por Tati Weston-Webb, entre as mulheres, e diversos nomes entre os homens, como Filipe Toledo, Italo Ferreira, João Chianca e Yago Dora, entre outros.

