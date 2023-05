Tecnologia Surge nova ferramenta do Instagram que promete facilitar compartilhamento de conteúdos

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Após muita espera e comparação com outras redes, o aplicativo atualizou suas ferramentas.(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Atualmente, uma das redes sociais de maior concorrência com o Instagram é o TikTok. Constantemente, os usuários de ambas as redes comparam o serviço oferecido pelas plataformas. Sempre que surge uma nova atualização de um dos aplicativos, isso impacta o tempo de consumo dos internautas em cada uma delas.

Recentemente, foi apresentada uma nova ferramenta do Instagram. Desde a popularização do TikTok, o Instagram se adaptou a algumas ferramentas, como a criação de vídeos. Essas mudanças têm o intuito de aumentar o tempo de consumo e a publicação na rede pelos usuários quando comparados com a outra.

Nesse sentido, o conhecido “Insta” apresenta periodicamente novas atualizações para atrair ainda mais o seu público. A nova ferramenta do Instagram ainda está em teste, mas algumas contas já podem ter acesso a ela.

Se algum usuário tivesse o interesse em baixar os vídeos de terceiros, criados na plataforma, isso poderia ser feito apenas através de outro aplicativo, pois, na cartela de ferramentas do Instagram, essa atividade ainda não era possível.

Porém, a mudança esperada chegou! Agora é possível baixar os vídeos do “Reels” que a pessoa julgar interessante, diretamente no perfil da conta que realizou a publicação.

Como ainda está em fase de teste, nem todas as pessoas conseguem ter acesso a essa nova ferramenta. Contudo, já é de conhecimento coletivo que ela se encontra entre as opções dos três pontinhos localizados no canto inferior da tela ao lado direito.

Essa possibilidade de baixar os vídeos produzidos já era disponibilizada no aplicativo concorrente, TikTok. A rede permite baixar os vídeos de terceiros após publicados e com nome do usuário para que, ao compartilharem, as pessoas possam identificar de qual conta pertence o conteúdo.

Esse último ponto é fundamental para os criadores de conteúdo, pois convida novos telespectadores a conhecer o que é produzido em determinado perfil.

Possivelmente, em breve serão divulgados mais detalhes referente a essa nova atualização do Instagram e como isso implicará o algoritmo das contas.

O Instagram é uma das redes sociais mais usadas no Brasil e no mundo, com mais de 1 bilhão de contas. De tempos em tempos, o app traz novidades para melhorar a experiência de todos, dos usuários comuns e, principalmente, das empresas, já que esse tipo de uso está cada vez maior.

