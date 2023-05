Mundo Em meio a coroação do ex-marido, a princesa Diana é relembrada nas redes sociais

Por Redação O Sul | 7 de maio de 2023

Ela chegou ser mais mencionada nas redes sociais do que o próprio Rei. (Foto: Reprodução)

Princesa Diana é relembrada no dia da coroação do Rei Charles III. Ela chegou ser mais mencionada nas redes sociais do que o próprio Rei. Internautas do mundo inteiro se revoltaram com a cerimônia no momento em que a atual mulher do monarca, Camilla, que foi amante dele durante o casamento com a princesa.

“A verdadeira rainha: Diana”, disse um internauta. “Diana sempre será maior que Charles e Camilla”, pontuou um. “Ninguém está ligando para essa coroação do Charles fracassado que nunca terá o mesmo impacto que a princesa Diana teve na terra”, alfinetou outro. “E pensar que era para a Diana estar ali”, lamentou mais um usuário.

Relembre o caso – Charles foi casado com Diana Spencer, a Lady Di, entre 1981 e 1996. Os dois tiveram juntos os príncipes William e Harry. Durante toda a união, Charles e Camilla foram acusados de infidelidade pela princesa. Ela veio a falecer no dia 31 de agosto de 1997 em um acidente de carro em Paris, na França, ao lado de seu então companheiro Dodi Al-Fayed, que também morreu.

Charles III, 74 anos, foi coroado ontem rei dos britânicos, oito meses após a morte da rainha Elizabeth II, em uma cerimônia carregada de tradição, simbolismo e concessões à modernidade. “Não vim para ser servido, mas para servir”, disse Charles, no início do ritual em que foi ungido com óleo sagrado e recebeu a coroa de São Eduardo, rei do século 11, em meio a gritos de “God save the king” (“Deus salve o rei”). Em um aceno ao mundo pluralista atual, o arcebispo de Canterbury, Justin Welby, encorajou o rei a defender todas as fés e crenças.

Acompanharam a coroação cerca de 2.300 pessoas, entre rostos jovens e velhos aristocratas, um esforço para dar um toque multicultural à monarquia. Mais de 100 líderes mundiais estiveram presentes, incluindo o presidente Lula e a primeira-dama Janja.

Em um sinal das tensões familiares da realeza, o príncipe Harry foi a Londres sozinho e passou a maior parte do tempo na terceira fila da Abadia de Westminster. Sua mulher, a atriz Meghan Markle, ficou na Califórnia com os filhos.

