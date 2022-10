Rio Grande do Sul Susepe realiza operações de mandados de busca e apreensão no sistema prisional gaúcho

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Superintendência está realizando seis operações de mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias em quatro unidades prisionais Foto: Divulgação A Superintendência está realizando seis operações de mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias em quatro unidades prisionais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde a manhã desta quinta-feira (6), a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) do Rio Grande do Sul está realizando seis operações de mandados de busca e apreensão e de prisões temporárias em quatro unidades prisionais: na Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ), na Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro, na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan IV) e no Presídio Regional de Passo Fundo (PRP). Os mandados estão sendo executados a pedido do Poder Judiciário, de forma integrada com a Polícia Civil e a Brigada Militar.

Na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan IV), em uma das celas da Galeria C, 10 agentes, dois da inteligência e oito do estabelecimento penal, atuaram na operação da Susepe.

Passo Fundo

No Presídio Regional de Passo Fundo (PRP), em uma das celas, 17 operacionais do GIR, juntamente com 19 policiais penais, agentes da inteligência e servidores da unidade prisional, estão fazendo a intervenção. Já em duas outras celas, além do cumprimento do mandado de busca e apreensão, há o cumprimento de prisão temporária de um dos detentos, assim como a transferência de outro para outra unidade prisional. Foram apreendidos 14 celulares, valores em espécie, carregadores e pendrives.

Montenegro

Na Penitenciária Modulada Estadual de Montenegro (PMEM), em duas galerias, 22 agentes do GIR da Susepe e cerca de 30 policiais penais da 1ª Região, do setor de inteligência e da casa prisional, estão realizando a intervenção. Na Penitenciária Estadual do Jacuí (PEJ), em Charqueadas, a Brigada Militar cumpriu o mandado de busca e apreensão em uma das celas da unidade.

O secretário de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, Mauro Hauschild, destacou que cada vez mais “a atuação da Susepe tem se dado de forma articulada, junto a outras forças de segurança do Estado, o que garante a efetividade da atuação em prol da sociedade gaúcha”.

O superintendente da Susepe, José Giovani Rodrigues de Souza, afirmou que “além de planejar externamente as intervenções, a Susepe participa do cumprimento dos mandados dentro do sistema, a pedido da Justiça, fazendo a busca de materiais ilícitos, sendo mais uma ação para o enfraquecimento das organizações criminosas”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul