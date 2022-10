Rio Grande do Sul Jantar celebra os 30 anos do Instituto do Câncer Infantil

Por Redação O Sul | 6 de outubro de 2022

Depois de dois anos, o tradicional evento teve recorde de público e a presença do artista Tiago Abravanel. Foto: Leonardo Kerkhoven Foto: Leonardo Kerkhoven

Uma noite de festa para celebrar uma causa nobre. Com o tema “O amor transforma”, o tradicional jantar anual do Instituto do Câncer Infantil (ICI) ocorreu na noite desta quarta-feira (05), com a presença de quase 500 convidados. O público encheu a Associação Leopoldina Juvenil de esperança e solidariedade em prol da luta pelas crianças com câncer.

O evento ainda marcou a comemoração dos 30 anos da entidade, que apresentou seus novos projetos, como um serviço de telemedicina para auxiliar profissionais da saúde. “Através do 0800 511-2121, qualquer pessoa da atenção básica que tiver um filho, um aluno ou um paciente suspeito ou com diagnóstico de câncer pode ligar e falar com um oncologista pediátrico, e o caso será encaminhado para tratamento no mesmo dia”, afirmou o Dr. Algemir Brunetto, fundador do ICI.

Além disso, em agosto, o Instituto inaugurou a sua casa de cuidados paliativos, visando atender as crianças que já esgotaram todos os recursos terapêuticos. “Precisamos oferecer esse carinho e cuidado em um momento tão difícil para o paciente e sua família”, destacou Brunetto. Durante o jantar, também foi dada a largada no Leilão da Coragem, que acontece no dia 31 de outubro. Os goleiros Brenno, do Grêmio, e Daniel, do Internacional, doaram camisas dos clubes para os lances.

Já a grande atração da noite foi o cantor e ator Tiago Abravanel, que animou o público com o seu show, o Baile do Abrava. O artista doou o valor do cachê para a instituição: “Me sinto muito honrado de participar desse evento, desse trabalho tão lindo que o Instituto faz não só com as crianças, mas com o acolhimento das famílias. Espero que seja só uma gotinha de água em um oceano do que podemos fazer por essa entidade, pelas crianças e pelo nosso país, transformando a vida das pessoas”, comentou.

Somente em 2021, o ICI realizou mais de dois mil atendimentos. Todas as ações e formas de doação podem ser conferidas no site.

Sobre a instituição

Criado em 1991, o Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins lucrativos que atua para aumentar as chances de cura do câncer infantojuvenil. Referência na assistência de crianças e adolescentes com câncer, proporciona todo o auxílio necessário para a continuidade do tratamento. Por meio do ICI, crianças e adolescentes contam com o apoio pedagógico, psicológico, nutricional, odontológico, medicamentos e exames especiais, além de vestuários, calçados e alimentos.

