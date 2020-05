Rio Grande do Sul Suspeito de chacina que vitimou cinco pessoas e feriu outras quatro é preso no Litoral Norte gaúcho

A ação ocorreu no balneário Pinhal, no Litoral Norte gaúcho, onde um homem de 34 anos de idade investigado pela autoria de cinco homicídios foi preso preventivamente Foto: Polícia Civil/Divulgação

Na manhã desta terça-feira (05), a Polícia Civil, por meio de uma ação realizada pela Depap/Deic, prendeu preventivamente o último suspeito de chacina ocorrida em 2019.

A ação ocorreu no balneário Pinhal, no Litoral Norte gaúcho, onde um homem de 34 anos de idade investigado pela autoria de cinco homicídios foi preso preventivamente. Com ele foi apreendida uma espingarda calibre 12 e munições, motivo pelo qual o alvo também será autuado em flagrante delito pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o delegado Arthur Raldi ele é apontado como um dos responsáveis pela chacina ocorrida no município de Mostardas, em agosto de 2019, onde foram executadas cinco pessoas, tendo também como vítimas sobreviventes outras quatro.

Na ocasião, criminosos invadiram uma boate situada na estrada de acesso ao farol da solidão e começaram a disparar contra as pessoas que ali se encontravam, tendo sido utilizadas armas de vários calibres como 9mm, 12 e 40.

“A Delegacia de Capturas iniciou uma investigação com o objetivo de encontrar o alvo, que era o último acusado ainda em liberdade, tendo identificado uma residência onde possivelmente ele estaria se escondendo. Sendo assim, 10 policiais da DECAP/DEIC cercaram a casa e localizaram o alvo, efetuando enfim sua prisão. Ele possui extenso rol de antecedentes criminais, contando com acusações por roubos de veículos, roubo de carga, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, associação criminosa, receptação de veículos roubados, entre outros crimes”, informou o delegado.

