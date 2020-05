Rio Grande do Sul Empresário e prestador de serviço são presos por morte de funcionário de casa geriátrica em Canoas

Por Redação O Sul | 5 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A vítima trabalhava como gerente em casa geriátrica pertencente ao empresário, que o despediu dias antes do crime Foto: Reprodução A vítima trabalhava como gerente em casa geriátrica pertencente ao empresário, que o despediu dias antes do crime. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Nesta terça-feira (05), em ação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foram presos um empresário e um prestador de serviço por homicídio de um funcionário em Canoas. A vítima trabalhava como gerente em casa geriátrica pertencente ao empresário, que o despediu dias antes do crime.

A vítima, de 26 anos, juntamente com o namorado, trabalhava como cuidador de idosos na clínica. A motivação do crime está sendo investigada, mas dívida trabalhista, homossexualidade e queima de arquivo podem ter sido os fatores que levaram o empresário a cometer o crime.

Segundo demonstraram as investigações, a vítima ocupava o cargo de gerente no lar geriátrico e, por isso, tinha conhecimento de atividades ilegais naquele estabelecimento. Além disso, era conhecedor de assuntos da esfera íntima do proprietário e de uma suposta relação extra conjugal.

O condutor do veículo prestava serviço de reforma no estabelecimento e teria recebido o valor de R$ 80 para levar o empresário até a casa da vítima. No local, a vítima foi chamada em frente à casa e, ao atender, ainda dentro do pátio de sua residência, foi alvejado com tiros de pistola 9mm, vindo à óbito no local. Um minucioso trabalho no local do crime foi fundamental para a rápida elucidação do caso.

Segundo o delegado Thiago Carrijo Fraga, o veículo utilizado no crime foi localizado na cidade de Porto Alegre. Na posse do veículo estava o prestador de serviço, o qual foi conduzido até a delegacia de Canoas, onde descreveu detalhes da dinâmica do crime.“O objetivo é concentrar ações para diminuir os níveis de homicídio em Canoas”, disse Carrijo.

O delegado Mario Souza afirmou que a investigação foi complexa e que conseguiu esclarecer um grave crime em Canoas.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul