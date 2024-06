Notas Brasil Suspeito de matar ex e amigo dela se entrega à polícia

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Vinícius Wallace, o homem suspeito de invadir uma residência e matar a ex-namorada e o amigo dela na frente da filha de 1 ano e 8 meses, se entregou à polícia. O crime aconteceu no último sábado (25), em Porto Velho (RO). Vinícius, que estava foragido desde o dia do crime, foi preso no escritório do seu advogado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/suspeito-de-matar-ex-e-amigo-dela-se-entrega-a-policia/

Suspeito de matar ex e amigo dela se entrega à polícia

2024-05-30