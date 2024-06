Notas Brasil TSE publica edital para concurso com salários de até R$ 13,9 mil

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o edital do concurso unificado com 395 vagas e salários de até R$ 13.994,78. As oportunidades são para os cargos técnico e analista judiciário, de nível superior. Do total de oportunidades, 126 são para cargos de analista e 269 para técnico, ambos no setor judiciário, além da formação de cadastro reserva.

2024-05-30