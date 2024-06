Notas Brasil Após adiamento, provas do concurso do BC serão aplicadas em agosto

Por Redação O Sul | 30 de maio de 2024

O Banco Central anunciou uma nova data para as provas do concurso público que está ofertando 100 vagas na instituição, com salários iniciais de R$ 20,9 mil. As avaliações serão realizadas no dia 4 de agosto em todas as capitais do País. Previstas inicialmente para o dia 19 de maio, as provas foram adiadas por conta da situação de calamidade pública no RS.

2024-05-30