Magazine Suzanna Freitas nega gravidez do primeiro filho e explica motivo: “Chip hormonal”

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







O relato de Suzanna Freitas sobre seu quadro de saúde deixou alguns internautas intrigados com a possibilidade de uma gravidez Foto: Reprodução/Instagram O relato de Suzanna Freitas sobre seu quadro de saúde deixou alguns internautas intrigados com a possibilidade de uma gravidez. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Suzanna Freitas esclareceu a dúvida de alguns fãs e negou estar grávida. A filha de Kelly Key relatou um mal-estar na terça-feira (02) em vídeo. “Vomitei muito nessa madrugada, então acordei meio assim… meio enjoada. Cheguei até a levantar para me arrumar e escovar os dentes, mas fiquei meio enjoada. Deitei e voltei a dormir e só acordei mais tarde”, explicou a influenciadora digital de 19 anos. O desabafo compartilhado no Instagram levantou a suspeita dos internautas sobre a possibilidade de uma gravidez, mas a musa esclareceu a especulação.

O relato de Suzanna Freitas sobre seu quadro de saúde deixou alguns internautas intrigados com a possibilidade de uma gravidez. “Está grávida?”, questionou um fã sobre o mal-estar da estudante de teatro, que namora o estudante Gabriel Simões. Em seu perfil das redes sociais, a filha de Kelly Key esclareceu as dúvidas e negou os rumores. “Ih, gente! Não!”, disparou a musa que ainda destacou: “Foi realmente algo que eu comi e não caiu muito bem, mas já estou de boa. Mas se for neném eu aviso, tá? Mas não é!”.

Suzanna Freitas afastou qualquer possibilidade de engravidar devido ao método contraceptivo que está usando. A influenciadora digital apostou no implante anticoncepcional, que trata da implantação de um chip no corpo para prevenir a gravidez. “Desculpa desapontar vocês, mas não vai ser dessa vez porque eu uso chip hormonal e a chance de errar é mínima. Eu nem menstruo, então nem tem como ovular e nem nada do tipo”, detalhou o processo.

A filha de Kelly Key revelou, em publicação no Instagram, que pretende fazer alguns novos procedimentos estéticos. Suzanna Freitas relatou algumas insatisfações com o corpo e explicou o motivo da intervenção.

“Nesse ano eu ia fazer. Eu quero muito diminuir o meu seio, quero voltar a fazer a mastopexia, que já fiz alguns anos atrás. Quero diminuir a minha prótese, colocar uma menor. E eu gostaria muito de fazer uma lipo [aspiração], aquela modeladora”, apontou a artista que afirmou arcar com todas as despesas: “Todos os meus luxos sou eu que pago, como roupa, meu tablet que eu comprei, um bastão de led, que é um investimento para mim”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine