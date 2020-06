Celebridades Camila Queiroz confirma papel em “Verdades Secretas 2”: “Minha Angel vai voltar”

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2020

"Ela estará de volta na segunda temporada. Minha Angel", vibrou a atriz Foto: Divulgação "Ela estará de volta na segunda temporada. Minha Angel", vibrou a atriz. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Camila Queiroz agitou fãs e famosos ao confirmar que estará na próxima edição de “Verdades Secretas”, novela das 23h da TV Globo exibida em 2015. A novidade foi anunciada em seu perfil do Instagram na noite de quarta-feira (03) e com direito a vídeo recordando cena icônica da modelo Angel, sua personagem, desfilando pela passarela só de biquíni e make com sombra monocromática na cor pink. “Ela estará de volta na segunda temporada. Minha Angel”, vibrou ela, que protagonizou cenas quentes e românticas com o par Alex, papel de Rodrigo Lombardi.

Casado há dois anos com Camila Queiroz, Klebber Toledo não esconde o orgulho que sente da atriz e comemorou a revelação. “Não vejo ‘Verdades’ sem você”, disse o galã, completando o comentário com corações e emojis de aplausos. “Linda!”, elogiou Vanessa Giácomo.

O influenciador Hugo Gloss recordou um meme da época. “A ‘demônia’ está voltando. A boca de golfinho agora é boca de tubarão”, brincou. “Amei a novidade”, festejou Isis Valverde. “Tudo pra mim”, reagiu a namorada do sertanejo Gustavo Mioto e blogueira Thaynara OG. “E lá se vai a minha vida social novamente”, declarou a ex-BBB e jornalista Ana Paula Renault. Grávida de Zyan na reta final, Giovanna Ewbank também comemorou: “Uhul”.

Em recente live nas redes sociais, Camila Queiroz e Rodrigo Lombardi recordaram as gravações de “Verdades Secretas”. No bate-papo, o ator revelou que passou a interagir mais com os fãs na internet graças ao incentivo da colega de trabalho. “Eu lembro que você não tinha rede social. Ainda bem que você entrou. É muito legal, né?”, contou ela.

O desejo de atuar estava em Camila desde seus 16 anos, mas foi aos 21 que a artista conseguiu o primeiro papel depois de inúmeros testes. “Eu estava modelando em Nova York e queria investir na carreira da atriz. Mas tudo acontece no momento certo e só depois do teste me contaram que você iria contracenar comigo. Vibrei quando soube que o Raj seria meu par”, brincou, fazendo referência ao papel do galã em “Caminho das Índias”.

