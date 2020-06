Celebridades Em live, Anitta diz que já minimizou racismo: “Achava que estavam se vitimizando”

4 de junho de 2020

Cantora também disse que ouviu de algumas pessoas que era esperta por ter bailarinas negras para não chamar tanta atenção, mas ela aproveitou para desmentir

Na noite da última terça-feira (02), a cantora Anitta usou o seu perfil no Instagram que conta com quase 50 milhões de seguidores e fez uma live para conversar sobre racismo com duas militantes negras, as advogadas Silvia Souza e Juliana Souza. Durante a transmissão, a poderosa revelou que já minimizou o racismo, mas disse que aprendeu sobre o tema e percebeu a importância de falar sobre o preconceito racial.

“Achava, ‘Ah, gente, está se vitimizando. Agora, tudo te olham torto porque você é negra. Pensava assim’. Até que a minha bailarina Arielle começou a me explicar coisas. Comecei a perceber muito e fui aprendendo”, explicou ela na internet.

Ela também disse que ouviu de algumas pessoas que era esperta por ter bailarinas negras para não chamar tanta atenção, mas ela aproveitou para desmentir: “Eu coloquei porque elas são lindas e dançavam bem. Aprendi a dançar com elas. Na época, fiquei revoltadíssima. Nunca falei para elas. Ouvia isso o tempo todo.”

Com uma grande influencia nas redes sociais e no meio artístico, Anitta aproveitou a pauta tão importante para chamar atenção dos seguidores: “Aprenda e se interesse porque existe sim [racismo], por mais que você pense, ‘eu não sou preconceituoso’. Há várias atitudes. Eu aprendo a cada dia coisas que têm origem preconceituosa. Aprendo a não fazer”, concluiu.

