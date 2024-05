Notas Brasil Tabagismo responde por 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil

Por Redação O Sul | 16 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Estudo feito por pesquisadores da Fundação do Câncer aponta que o tabagismo responde por 80% das mortes por câncer de pulmão em homens e mulheres no Brasil. O trabalho foi apresentado nessa quinta-feira (16) pela fundação no 48º encontro do Group for Cancer Epidemiology and Registration in Latin Language Countries Annual Meeting (GRELL 2024, na sigla em inglês), na Suíça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/tabagismo-responde-por-80-das-mortes-por-cancer-de-pulmao-no-brasil/

Tabagismo responde por 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil

2024-05-16