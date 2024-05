Notas Brasil TSE retoma na terça julgamento sobre cassação de Moro

16 de maio de 2024

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a julgar, nessa quinta (16), os recursos do PT e PL que pedem a cassação do mandato do senador Sergio Moro (União-PR), ex-juiz da Operação Lava-Jato, por abuso do poder econômico na pré-campanha das eleições de 2022. A retomada do julgamento ficou prevista para a próxima sessão plenária, marcada para a próxima terça (21).

