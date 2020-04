Dicas de O Sul TAG promove live sobre empatia com Contardo Calligaris

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2020

Escritor italiano Contardo Calligaris Foto: Divulgação Escritor italiano Contardo Calligaris. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A TAG – Experiências Literárias promove no seu perfil no Instagram (https://www.instagram.com/taglivros/), nesta quinta-feira (16), às 20h30min, um bate-papo com o escritor italiano radicado no Brasil Contardo Calligaris.

Na conversa, o autor e psicanalista fala sobre a importância da empatia no momento atual e de como a leitura ajuda a desenvolver a percepção pelo outro. O encontro virtual faz parte das ações promovidas pela TAG em sua nova campanha institucional, que destaca o papel fundamental da literatura nos processos de aprendizagem das pessoas sobre si mesmas e sobre os outros.

Intitulada “Encontre-se”, a campanha traz sete minidocumentários disponíveis on-line nos quais autores renomados falam sobre temas como solidão e ansiedade, através de ponderações sobre a literatura. Entre os escritores que prestam seus depoimentos estão, além de Calligaris, o chileno Alejandro Zambra, os espanhóis Pilar del Río e Javier Cercas, a brasileira Conceição Evaristo, a nigeriana Ayòbámi Adébáyò, e o português José Luís Peixoto.

Até o final de abril, o perfil da TAG no Instagram irá promover uma série de encontros ao vivo com autores e profissionais de diversas áreas para falar sobre temas relacionados à campanha. Os vídeos estão sendo divulgados através de um hotsite específico – www.taglivros.com/encontre-se –, pelas redes sociais do clube e por e-mail.

