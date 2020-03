Acontece Tampinha Legal recebe homenagem na Câmara de Vereadores de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Bicicleta fabricada com o mesmo material que as tampinhas. Foto: Reprodução Bicicleta fabricada com o mesmo material que as tampinhas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O programa Tampinha Legal entregará a bicicleta da marca Muzzy Cycle, fabricada em polipropileno (PP), o mesmo material que as tampinhas são confeccionadas, ao Educandário São João Batista na segunda-feira (16), às 14h30, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O Educandário foi o ganhador do Desafio da Bike como a entidade assistencial que mais entregou tampinhas plásticas durante o período da ação. A entrega será realizada durante uma homenagem proposta pelo vereador Paulo Brum.

Para a coordenadora do programa, Simara Souza, a ação visa presentear a entidade assistencial que mais recolheu tampinhas plásticas no período do desafio, de 1º de julho a 13 de dezembro. “O Tampinha Legal busca a conscientização da sociedade quanto a importância de destinar o material plástico adequadamente, seja através do reaproveitamento ou da reciclagem. Para isso, presenteamos a entidade assistencial que mais recolheu tampinhas e canudinhos. Através dessas ações, educamos a comunidade que todos os materiais plásticos são recicláveis e precisam retornar para a indústria, caracterizando o processo de Economia Circular. Desprezá-los é desperdício de recursos”, afirma.

“As doações de tampinhas vão além da captação de recursos, os doadores do material se tornaram parceiros engajados. Isto é, cada pessoa que passa a juntar tampinhas cria um vínculo com a nossa causa. Por isso, iremos sortear entre os nossos doadores a bike da Ação Desafio da Bike do Tampinha Legal”, afirma a Presidente da ESJB, Jandira Matilde Freire.

“A cada garrafa de 5 litros destas embalagens de água com tampinhas doada para o Educandário, o doador receberá um cupom para concorrer a bike”, informa Jandira.

Para o vereador Paulo Brum, proponente da homenagem, a ação servirá como estímulo para as entidades assistenciais. “Para se manter em funcionamento nestes mais de 80 anos, dando suporte a tantos beneficiados, o que é sabidamente um grande desafio, contar com o Programa Tampinha Legal vem sendo de suma importância, pois a arrecadação das tampinhas doadas, muitas vezes garante o pagamento de altas contas de luz que uma instituição deste porte possui. Agregando também a possibilidade de continuar desenvolvendo tão admiráveis trabalhos com toda a dedicação e amor agregados. Homenagear estas instituições é dar publicidade ao trabalho, reconhecer e gerar reconhecimento, visibilidade ao que é bom, e deve ser sabido e admirado por todos”, analisa.

O Tampinha Legal

O Tampinha Legal é iniciativa do Instituto SustenPlást, buscando a melhor valorização de mercado para o material. Recentemente, lançou as ações Copinho Legal e Canudinho Legal, que, seguindo o modelo do Tampinha Legal, destinarão os recursos obtidos com a venda dos copos e canudos plásticos para as entidades assistenciais cadastradas no programa. Além do site, também é possível acompanhar o trabalho do Tampinha Legal por redes sociais, como YouTube e Facebook.

