Porto Alegre Carris finaliza pregão para aquisição de 98 novos ônibus

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Nesta licitação, a empresa obteve redução de cerca de R$ 1 milhão no valor final. Foto: Eduardo Beleske/PMPA

Foi concluído, nesta quinta-feira (12), o processo legal de formalização para a maior aquisição de frota da Companhia Carris. Os resultados das licitações, realizadas para a compra de chassis e carrocerias de 98 ônibus, foram homologados nessa quarta-feira (11), e estão publicados no Diário Oficial do Município e no portal LicitaCon, do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

A empresa já havia feito um primeiro pregão para a compra de 87 ônibus, em fevereiro de 2019. Na ocasião, o processo não teve êxito devido aos prazos para obtenção de crédito para viabilizar a operação. Nesta nova licitação, a Carris alcançou redução de aproximadamente R$ 1 milhão no valor final.

Foram vencedoras as marcas Mercedes-Benz e Mascarello, que fornecerão, respectivamente, chassis e carrocerias. A mais recente aquisição de ônibus pela Carris ocorreu em 2014, quando foram comprados 50 veículos. Atualmente, a frota tem 347 veículos.

