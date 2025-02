Porto Alegre Tanque e bombas de posto de combustíveis são interditados em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A interdição ocorreu por meio de decisão liminar obtida pelo MP em ação cautelar Foto: Divulgação A interdição ocorreu por meio de decisão liminar obtida pelo MP em ação cautelar. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em continuidade ao trabalho de combate à adulteração de combustíveis em Porto Alegre, a Promotoria de Justiça Especializada de Defesa do Consumidor interditou o tanque e as bombas de óleo diesel S10 aditivado do posto Farroupilha, na avenida Juca Batista, na Zona Sul de Porto Alegre.

A interdição ocorreu por meio de decisão liminar obtida em ação cautelar, proposta pelo promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho. Em análise realizada pelo laboratório de química da UFRGS (Universidade Federl do Rio Grande do Sul) foi constatado que o combustível apresentava características fora das especificações legais.

Além da proibição da comercialização do produto, mediante o lacramento das bombas, a Justiça acolheu o pedido do MP de apreensão de notas fiscais do combustível impróprio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/tanque-e-bombas-de-posto-de-combustiveis-sao-interditados-em-porto-alegre/

Tanque e bombas de posto de combustíveis são interditados em Porto Alegre

2025-02-21