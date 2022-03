Mundo Tanque russo dispara contra carro com idosos perto de Kiev, na Ucrânia

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

O casal que estava dentro do carro morreu na hora Foto: Reprodução de TV O casal que estava dentro do carro morreu na hora. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

Uma câmera de segurança em Makariv, cidade próxima da capital da Ucrânia, registrou o momento em que um tanque russo dispara contra um carro. O casal de idosos que estava dentro do carro morreu na hora, segundo informações do jornal “The New York Times”.

No vídeo é possível ver o momento em que o veículo trafega pela rua. O blindado russo realiza disparos na direção do carro, que para no meio da via. Logo depois ele é alvejado e duas explosões são vistas nas imagens.

As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira (24) pelo jornal americano, mas de acordo com a data no vídeo, elas provavelmente foram gravadas no dia 28 de fevereiro.

