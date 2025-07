Política Tarcísio de Freitas defende Bolsonaro, mas poupa o Supremo de crítica

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











"Se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça", afirma Tarcísio, sobre Bolsonaro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), publicou em seus perfis nas redes sociais que não imagina a dor que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sentindo após ser alvo de medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Coragem é um atributo que quem conhece Jair Bolsonaro sabe que nunca lhe faltou. Não faltou quando atentaram contra a sua vida. Não faltou para lidar com as crises sem precedentes que este país passou quando ele era presidente. Não faltou para defender a liberdade, valores, ideais e combater injustiças. E não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado”, escreveu o governador em seus perfis nas redes sociais.

Na sequência, o governador emendou que o ex-presidente foi humilhado. “Não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa, quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com um filho. Mas se as humilhações trazem tristeza, o tempo trará a justiça. Não haverá pacificação enquanto não encontrarmos o caminho do equilíbrio. Não haverá paz social sem paz política, sem visão de longo prazo, sem eleições livres, justas e competitivas. A sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. Força, presidente”, afirmou Tarcísio.

A declaração foi dada após o STF determinar uma série de medidas cautelares contra o ex-presidente, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se aproximar de embaixadas e o recolhimento domiciliar aos finais de semana.

Nos últimos dias, Tarcísio foi alvo de críticas do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) devido à atuação na condução de ações após o tarifaço de Donald Trump, imposto esta semana e que passará a valer no dia 1° de agosto. Entre as principais ressalvas feitas pelo parlamentar afastado estão os dois encontros de Tarcísio com o representante da embaixada americana Gabriel Escobar.

Na quarta-feira (16), porém, Eduardo postou no X (antigo Twitter) que ambos conversaram e se acertaram. “Tive uma boa e longa conversa agora com o governador Tarcísio de Freitas intermediada pelo Paulo Figueiredo. De lado a lado foram expostos pontos de vistas e a conclusão de que ambos atuam na melhor das intenções do interesse dos brasileiros. Visões de mundo diferentes são normais e saudáveis, bem como esta comunicação direta. Vamos adiante debater o que interessa ao Brasil”, afirmou Eduardo. (Com informações do jornal O Globo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/tarcisio-de-freitas-defende-bolsonaro-mas-poupa-o-supremo-de-critica/

Tarcísio de Freitas defende Bolsonaro, mas poupa o Supremo de crítica

2025-07-19