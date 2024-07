Política Tarso Genro tem enviado sugestões a Lula

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Tarso costuma mandar seus pitacos por escrito para Lula.

O jornalista Lauro Jardim publicou em sua coluna no jornal O Globo a seguinte nota:

Recentemente, Lula ampliou o leque de pessoas que ouve para trocar ideias sobre o seu governo.

Além de alguns sindicalistas paulistas, o ex-ministro Tarso Genro também virou interlocutor do presidente. A propósito, Tarso costuma mandar seus pitacos por escrito para Lula.

Velha-guarda do PT

O ex-presidente da Câmara dos Deputados João Paulo Cunha (PT), preso no mensalão e hoje advogado de grandes empresas, tem aberto as portas de sua residência em Brasília para amigos de longa data. Em almoços reservados, mas periódicos, lideranças da “velha-guarda” do PT, como os ex-ministros José Dirceu e Fernando Pimentel, sentam-se à mesa para analisar a política.

Há uma preocupação geral, ora mais exacerbada, ora mais contida, com os rumos do governo e do partido. Há duas semanas, um encontro teve a participação do ex-ministro Ricardo Berzoini e do prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Nessa edição, o grupo deixou claro a Edinho que o apoiará para suceder a Gleisi Hoffmann na presidência do PT. Procurado, Cunha não quis comentar os almoços que promove.

Preferido do presidente Lula para assumir o PT, Edinho tem evitado comentar a disputa interna. Focado em eleger a sucessora em Araraquara, Eliana Ronaí, quer comentar o tema somente após o pleito municipal.

Um participante dos almoços de João Paulo Cunha confidenciou que o grupo vê o governo “acertando no varejo e errando no atacado”. Ou seja, tem boa estratégia política, mas peca na atuação diária com deslizes – que, somados, aparentam um governo sem foco.

Os convescotes da velha-guarda petista chegaram aos ouvidos dos atuais dirigentes. Dois deles criticaram a atuação dos correligionários e viram tentativa de influenciar o governo. Em tom jocoso, um expoente petista desabafou que os “zumbis do PT”, nas palavras desse interlocutor, representam o “atraso” na sigla e se “chamuscaram” em escândalos de corrupção.

Ideologia

O economista Roberto Castello Branco, ex-presidente da Petrobras e ex-diretor do Banco Central (BC) e da Vale, não tem ilusões em relação ao governo Lula. Segundo ele, a deterioração da situação fiscal e dos resultados das empresas estatais não será revertida na atual gestão. Ao contrário. Vai se acentuar.

“O governo acredita firmemente que o importante é aumentar os gastos públicos. Isso provoca problemas no curto prazo, gera incertezas e acaba levando à manutenção de uma taxa real de juros elevada”, afirma. “(A gestão das estatais) está muito ruim. Agora, os números ainda não refletem completamente o que está sendo implementado. É o início de um processo. No futuro, vai ficar pior.”

Um dos integrantes do grupo dos chamados “Chicago oldies”, que reúne os primeiros economistas do País formados na Universidade de Chicago recrutados pelo ex-ministro Paulo Guedes para o governo Bolsonaro, Castello Branco diz também que o governo Lula é “movido ideologicamente” e “não tem qualquer preocupação com custos e com o aumento da produtividade”.

