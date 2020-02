Celebridades Tatá Werneck diz que mulher não é valorizada por ser boa mãe, e homem é colocado em pedestal

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2020

Tatá Werneck, 36, publicou nesta segunda-feira (24) em suas redes sociais uma reflexão sobre como as mulheres são pouco valorizadas por serem boas mães, ao contrário dos homens, que ganham elogios quando cumprem suas funções de pais.

Ela citou como exemplo as manifestações de admiração que o seu marido, o ator Rafael Vitti, recebe na internet, por cuidar da filha Clara Maria, que acaba de fazer quatro meses.

“Rafa está sempre nos TT’s​ (assuntos mais comentados no Twitter) por ser um bom pai [e ele é, maravilhoso]. E as mulheres nunca estão por serem boas mães [e somos também]. Temos que rever isso, meninas”, escreveu a atriz e apresentadora, na rede social.

Uma seguidora comenta: “Aquele famoso não faz mais que sua obrigação…” E ela responde que Rafa tem consciência disso, mas que até ela já o agradeceu por ser assim. “Um dia eu [educada de forma machista] disse: Obrigada. E ele disse : Você não tem que me agradecer, é tanto sua filha quanto minha”, escreveu Tatá.

Outra seguidora disse que a humorista teria “pisado” em Rafa, e Tatá rebateu que não era essa a sua intenção com o post: “Rafa é maravilhoso. Não estou falando que ele não é. Estou questionando nosso olhar sobre as coisas! Um olhar que desvaloriza o esforço diário de todas as mães, por exemplo, e que põe o pai num pedestal por fazer sua obrigação”, afirmou.

