Celebridades Tatá Werneck rebate críticas após curtir vídeo de festa: “Vocês pegam muito no pé”

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Apresentadora explicou que não sabia que o registro foi feito durante a pandemia da Covid-19

Tatá Werneck se defendeu das críticas que recebeu nesta segunda-feira (23) após curtir um vídeo de dois jovens dançando em uma festa. Algumas pessoas não acharam legal a atitude da apresentadora do “Lady Night”, já que o registro foi feito durante uma aglomeração no meio da pandemia da Covid-19.

“Existe uma pandemia durante esse vídeo, ninguém de máscara, influências como

Tatá Werneck aplaudindo esse vídeo, mais de 150 mil mortos”, disse um pessoa. Tatá, então, explicou que não tinha visto que o registro era atual. “Não vi gente! Pô! Dá uma olhada no meu Instagram! Eu sou a maior crítica de festas nesse momento. No um ano da minha filha não tinha ninguém! Só Rafa e eu! Eu sou neurótica. Jamais apoiaria uma festa. Cara, vocês pegam muito no pé”, afirmou a apresentadora, citando o aniversário da filha, Clara Maria, de seu casamento com Rafael Vitti.

Tatá, que já falou diversas vezes de sua preocupação com a pandemia, garantiu que, se soubesse que a filmagem era recente, jamais teria dado seu like. “Se eu soubesse que era na pandemia eu não ia achar legal, não. Mas achei que fosse antigo. Porque, afinal, a tecnologia digital não foi inventada esse ano. Nem li legenda. E ontem é inespecífico. Pode ser um dia antes do dia 20 de março de 2014. Amor, eu sou neurótica com a pandemia. Eu faço tudo pra conscientizar as pessoas. Até parece que eu ia enaltecer festa nesse momento. Eu tenho horror! Hospitais lotados! Muita gente doente”, declarou.

