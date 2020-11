Celebridades Thais Fersoza sobre convivência familiar intensa. “Nunca tinha ficado tanto tempo com Michel”

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Foto: Raquel Cunha/TV Globo

Thais Fersoza e o marido, o cantor Michel Teló, tiveram a convivência familiar ampliada durante os dias de isolamento social na companhia dos filhos Teodoro, de 3 anos, e Melinda, de 4.

Thais diverte-se ao contar que, com todo mundo em casa o tempo todo, foi como um curso pré-vestibular. Tiveram que aprender aos poucos a lidar com a situação.

“A gente brinca que é um intensivão”, afirma a atriz sobre a vida caseira na quarentena. “Teve um período em que fiquei ansiosa, por causa de pessoas que pegaram a Covid. E Michel foi uma peça fundamental, ele me amparou, foi uma troca mesmo. Foi um momento de nos reconectar e estabelecer ainda mais o que é o limite de um e do outro. Respeitar o espaço e o momento. Não é fácil duas pessoas que trabalham bastante, com duas crianças pequenas, ficar 24 horas por dia, 7 dias por semana dentro de casa. A nossa opção foi a de ficar em casa e fazer as nossas coisas. Mas está e esteve tudo bem, graças a Deus.”

