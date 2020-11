Magazine Marido de Ana Hickmann revela surpresa de Simaria que o fez chorar: “Eternamente grato”

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2020

Alexandre Correa, que luta contra um câncer, contou que a cantora compôs e cantou uma música para ele em um momento de sensibilidade Foto: Reprodução/Instagram Alexandre Correa, que luta contra um câncer, contou que a cantora compôs e cantou uma música para ele em um momento de sensibilidade. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, foi surpreendido com uma ligação mais do que especial de Simaria, da dupla com Simone, em um momento de fragilidade. O empresário revelou que a cantora compôs e cantou uma música para ele, o deixando aos prantos.

“Ela estava dentro do carro dela voltando para casa, se sentiu tocada e fez e cantou uma música para mim. Não contive as lágrimas. Tenho recebido milhares de mensagens de carinho e apoio. Isso me fortalece! Sou eternamente grato”, disse Alexandre, que luta contra um câncer no pescoço.

No fim de semana, ele havia feito um post agradecendo a artista, que deixou os fãs curiosos, mas não revelou o motivo da gratidão a Simaria. “Postando esse storie para agradecer o apoio e o carinho da minha amiga, Simaria. Hoje, você me fez chorar de uma forma boa, me fez ter ainda mais fé e esperança. Gratidão. Obrigado”, publicou o empresário.

Um depoimento emocionado ao lado da apresentadora, Alexandre contou detalhes da doença na web. O empresário já se submeteu a cirurgia e segue em tratamento. “Sendo objetivo, dia 27 de dezembro eu estava na casa de uns amigos em Maresias (SP), meu pescoço estava com uma bola, uma elevação. Peguei a família, ano novo com festa programada, sobe a serra, vem pra São Paulo, cheguei no hospital, exame daqui, exame dali, eram linfonódulos. Fiquei três dias em observação, depois de uma semana, dez dias, pescoço retornou ao normal”, começou a explicar.

“Em março, eu estava com muita dor de garganta, um gânglio na região. Em maio fizemos uma punção, tiramos material pra biópsia e material foi conclusivo, e o doutor decidiu operar. Em outubro fomos pra mesa de cirurgia, foi um susto grande, porque o que saiu do pescoço era anormal, voltei pro quarto e depois de quatro horas uma artéria do meu pescoço rompeu. Por milagre não fui a óbito. E depois de dois dias veio o diagnóstico”, completou.

