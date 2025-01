Economia Taxa básica de juros no Brasil, a Selic, pode passar a 13,25% ao ano já na semana que vem

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2025

A aposta em uma Selic ainda mais elevada no fim de 2025 também aumentou entre os analistas de mercado. (Foto: Agência Brasil)

Instituições financeiras esperam uma alta de um ponto porcentual na Selic (taxa básica de juros) na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), nos dias 28 e 29 deste mês, conforme o indicativo dado pelo Banco Central no último encontro, no ano passado. Esse é o cenário-base de 50 de 51 casas que responderam à pesquisa Projeções Broadcast. A elevação projetada levaria o juro básico a 13,25%.

Na mesma reunião do ano passado, do BC previu ainda uma nova elevação de mesma magnitude da Selic na reunião do Copom em março.

A aposta em uma Selic ainda mais elevada no fim de 2025 também aumentou entre os analistas de mercado. A estimativa intermediária da pesquisa subiu de 14,75% para 15%, na comparação com último levantamento realizado no dia 19 de dezembro. Um dos principais motivos para um juro ainda mais alto, observam os analistas, é a desancoragem ainda grande das expectativas de inflação.

Na pesquisa Focus do dia 20 de janeiro, a mediana para o IPCA de 2025 aumentou de 5% para 5,08%; para 2026, de 4,05% para 4,10%; e de 2028, de 3,56% para 3,58%. A estimativa intermediária para o IPCA de 2027 se manteve em 3,9%.

“Real mais depreciado e expectativas desancoradas indicam a necessidade de avançar ainda mais em território contracionista”, diz o Itaú Unibanco, em relatório. O banco revisou nesta semana a projeção para a Selic no final de 2025, de 15% para 15,75%. Na avaliação da instituição, o último Copom de 2024 constatou uma piora significativa das expectativas de inflação 18 meses à frente, justificando uma postura mais firme do Banco Central.

Do encontro de dezembro para cá, as expectativas no mesmo horizonte já pioraram. “Se tal movimento continuar, existe o risco de que o Banco Central não consiga reduzir o ritmo de alta em maio”, alerta o banco no documento.

Boletim Focus

Segundo o Boletim Focus, divulgado na segunda-feira (20) pelo Banco Central, o Produto Interno Bruto (PIB) – a soma dos bens e serviços produzidos no país, deve fechar 2025 em 2,04%, ante os 2.02 da semana anterior.

A pesquisa Focus é realizada com economistas do mercado financeiro e divulgada semanalmente pelo BC. Para 2026, o boletim mostra uma projeção de crescimento do PIB de 1,77%. Já para 2027 e 2028, a projeção de expansão da economia é de 2%, para os dois anos.

Em relação à taxa básica de juros, a Selic, o Focus manteve a projeção da semana passada de 15%, para 2025. Há quatro semanas a projeção era de 14,75%. Para 2026, a projeção do mercado financeiro é que a Selic fique em 12,25%, uma ligeira alta em relação aos 12% projetados na semana passada. Para 2027 e 2028, as projeções são de que a taxa fique em 10,25% e 10%, respectivamente.

Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, definida em 12,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom).

No final do ano passado, o colegiado aumentou a Selic em 1 ponto percentual (p.p), com a justificativa de a reação do mercado financeiro ao pacote fiscal do governo federal tornou o cenário inflacionário mais adverso, demandando uma política “ainda mais contracionista”.

Ainda de acordo com o Copom, o cenário mais adverso para a convergência da inflação à meta para 2025, de 3%, com intervalo de tolerância de 1,5% a 4,5% pode demandar novos aumentos de 1 ponto percentual na Selic nas próximas duas reuniões do comitê: em janeiro, nos dias 28 e 29, e em março, nos dias 18 e 19. (Estadão Conteúdo e Agência Brasil)

