Economia Taxa de juros a 10,25% ou 10,50%? Veja as apostas para a reunião do Copom nesta semana

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2024

Copom se reúne para decidir o futuro da Selic nesta terça (7) e quarta-feira (8). (Foto: Divulgação/Banco Central)

O Comitê de Política Monetária (Copom) deve desacelerar o ritmo de cortes na Selic já na reunião desta semana, avaliam os analistas do mercado. A reunião do Banco Central acontece nesta terça (7) e quarta-feira (8).

Diante da postergação de cortes de juros nos Estados Unidos, da atividade doméstica robusta e das expectativas de inflação ascendentes, a projeção de que o corte será de 0,25 ponto percentual (p.p.) é predominante. Assim, a taxa deve cair para 10,50% ao ano.

Na última reunião, quando reduziu a Selic de 11,25% para 10,75%, o Banco Central tirou o plural das projeções de corte de 0,50 p.p. No comunicado de março, os membros do Copom sinalizaram que “anteveem, em se confirmando o cenário esperado, redução de mesma magnitude na próxima reunião”.

No entanto, os discursos mais hawkish (incisivos) dos membros do Comitê fizeram os mercados mudarem a rota de projeções.

O analista da Empiricus Research, Matheus Spiess, destaca que a possibilidade de o Federal Reserve demorar mais para reduzir os juros tem sido mencionada frequentemente por Roberto Campos Neto como um fator de risco significativo.

“Para os ativos de risco, a continuidade do ciclo de redução de juros seria ideal. No entanto, reduzir a Selic de forma precipitada sem suporte do ambiente internacional poderia desestabilizar o câmbio, com consequências adversas para a inflação”, diz.

A XP Investimentos avalia também que as perspectivas de inflação estão mais desafiadoras devido a razões internacionais e locais. “Parece razoável esperar uma condução mais gradual da flexibilização monetária”, dizem os analistas.

Selic terminal

Depois de ajustar a projeção para a reunião do Copom de maio, a Empiricus elevou a expectativa para a Selic terminal.

“A projeção mediana para a taxa Selic ao final do ciclo de política monetária foi ajustada de 9,50% para 9,75%”, diz Spiess.

Já a XP está ainda mais cautelosa e vê, agora, a taxa terminal em 10%. “O Copom precisará atingir uma taxa Selic terminal mais elevada”, reiteram os analistas.

Reunião

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu na última quinta (2) com Campos Neto. O encontro ocorreu um dia após a agência de classificação de risco Moody’s anunciar a revisão da perspectiva da nota de crédito (o rating) do Brasil, de “estável” para “positiva”.

De acordo com a agenda oficial da presidência do BC, os temas da pauta eram “assuntos governamentais”. A Fazenda, por sua vez, não divulgou maiores detalhes sobre a pauta da reunião. Nos últimos dias, o presidente do BC externou preocupações sobre possíveis impactos do pleno emprego sobre a inflação e em relação à recente mudança da meta fiscal pelo governo, que impactou expectativas no mercado.

