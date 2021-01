Saúde Taxa de transmissão do coronavírus volta a cair no Brasil, aponta Imperial College

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Em novembro, a taxa de transmissão chegou a 1,30, a maior desde o fim de maio Foto: Reprodução/Visual Science Em novembro, a taxa de transmissão chegou a 1,30, a maior desde o fim de maio. (Foto: Reprodução/Visual Science) Foto: Reprodução/Visual Science

A taxa de transmissão (Rt) do coronavírus no Brasil está em 1,08, aponta o monitoramento do Imperial College de Londres, no Reino Unido, divulgado nesta semana.

Isso significa que cada cem pessoas com o vírus no País infectam outras 108. O levantamento considera os dados coletados até segunda-feira (25). Pela margem de erro das estatísticas, essa taxa pode ser maior (Rt de até 1,10) ou menor (Rt de 0,99). Nesses cenários, cada cem pessoas com o vírus infectariam outras 110 ou 99, respectivamente.

A taxa voltou a cair. Na semana passada, o Rt ficou em 1,20, podendo ser de 0,87 a 1,27 pela margem de erro. Em novembro, a taxa de transmissão chegou a 1,30, a maior desde o fim de maio.

Simbolizado por Rt, o “ritmo de contágio” é um número que traduz o potencial de propagação de um vírus: quando ele é superior a 1, cada infectado transmite a doença para mais de uma pessoa, e a doença avança.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde